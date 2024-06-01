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Какие ожидания у США от Глобального саммита мира

1 июня 2024 14:56
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Карпентер сообщил, какие ожидания у США от Глобального саммита мира
Директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер. Фото: VOA
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Соединенные Штаты Америки ожидают, что Глобальный саммит мира укрепит международное единство вокруг справедливого и конструктивного решения войны, начатой РФ против Украины. Бывший посол США добавил, что если бы Россия выполнила устав ООН, она бы закончила войну уже сегодня.

Об этом заявил старший директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью Укринформу в субботу, 1 июня.

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Ожидания США от Саммита

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии, где ожидается участие глав государств и правительств со всех континентов. Участники саммита разработают общую переговорную позицию, которую передадут России.

"Подобные мероприятия уже проходили на разных уровнях, в том числе много на уровне советников по вопросам нацбезопасности. И мы ожидаем, что этот саммит вновь усилит глобальную поддержку справедливого, прочного и долговременного решения по решению этой войны с уважением к Уставу ООН и фундаментальных принципов суверенитета и территориальной целостности", — отметил Карпентер.

Карпентер добавил, что в Вашингтоне это считается основой, которую должны поддерживать все страны мира. И важно, чтобы страны подчеркивали поддержание этих принципов.

"Россия могла бы закончить эту войну уже сегодня, выполнив Устав ООН. Все, что ей нужно сделать, — это остановить войну. Но важно, чтобы мир говорил об этом и одновременно подчеркивал и подчеркивал поддержку этих принципов", — отметил директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на 1 июня около ста стран готовы принять участие в Саммите мира. При этом он добавил, что некоторые ключевые союзники еще не подтвердили свое участие в этом мероприятии.

Также стало известно, что Китай не будет участвовать в Саммите мира, который будет проходить в следующем месяце в Швейцарии. Пекин решил отказаться, так как не были соблюдены их условия, например, присутствие России.

политики
Швейцария
саммит
война в Украине
США
Россия
Украина
ООН

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