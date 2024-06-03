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Кірбі оцінив ймовірність ударів України американською зброєю по РФ — чи будуть зміни

3 червня 2024 23:12
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Кірбі оцінив ймовірність ударів України американською зброєю по РФ — чи будуть зміни
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

США поки не змінюватимуть свій підхід до використання американської зброї Україною для ударів по Росії. Вони будуть обговорювати розширення можливостей її застосування залежно від змін ситуації на полі бою.

Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

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США не змінюватиме підхід щодо надання Україні американської зброї

На запитання, чи планує адміністрація США розширити дозвіл на застосування Україною американської зброї для ударів по цілях в РФ, представник Білого дому Кірбі зазначив, що не випереджатиме рішення, які ухвалюються.

Кірбі зазначив, що Сполучені Штати коригують і розширюють свою підтримку України відповідно до змін ситуації на полі бою.

"І я не очікував би, що цей загальний підхід зміниться найближчими тижнями й місяцями. Подивимося, як підуть справи", — заявив Кірбі.

Він також прокоментував заяви Президента України щодо рішення Білого дому частково зняти заборону на удари по РФ і про необхідність надання ЗСУ більшої свободи дій.

"Хто може звинувачувати Президента Зеленського в тому, що він хоче отримати більше озброєнь, а також більше можливостей використовувати ці озброєння в той час, коли його країна продовжує зазнавати нападів?" — зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що США продовжать тісно контактувати з українською стороною, щоби ефективно задовольняти потреби ЗСУ на полі бою.

Нагадаємо, Джон Кірбі зазначив, що присутність віцепрезидента США на Глобальному саміті миру в Швейцарії, а не президента, не впливає на рівень американської підтримки України. Він заявив, що ніхто не підтримує Україну сильніше, ніж президент США Джо Байден. 

Ми писали, що в Офісі Президента підтвердили, що США дозволили бити по Росії американською зброєю. Наразі це стосується ураження військових цілей у прикордонному регіоні, що межує з Харківською областю.

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