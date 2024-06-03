Кирби оценил вероятность ударов Украины американским оружием по РФ — будут ли изменения

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Фото: Reuters

США пока не изменят свой подход к использованию американского оружия Украиной для ударов по России. Они будут обсуждать расширение возможностей ее применения в зависимости от изменений ситуации на поле боя.

Об этом заявил в понедельник во время прессбрифинга советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

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На вопрос, планирует ли администрация США расширить разрешение на применение Украиной американского оружия для ударов по целям в РФ, представитель Белого дома Кирби отметил, что не будет опережать принимаемые решения.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты корректируют и расширяют свою поддержку Украины в соответствии с изменениями ситуации на поле боя.

"И я бы не ожидал, что этот общий подход сменится в ближайшие недели и месяцы. Посмотрим, как пойдут дела", — заявил Кирби.

Он также прокомментировал заявления Президента Украины о решении Белого дома частично снять запрет на удары по РФ и о необходимости предоставления ВСУ большей свободы действий.

"Кто может обвинять Президента Зеленского в том, что он хочет получить больше вооружений, а также больше возможностей использовать эти вооружения в то время, когда его страна продолжает подвергаться нападениям?" — отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что США продолжат тесно контактировать с украинской стороной, чтобы эффективно удовлетворять потребности ВСУ на поле боя.

Напомним, Джон Кирби отметил, что присутствие вице-президента США на Глобальном саммите мира в Швейцарии, а не президента, не влияет на уровень американской поддержки Украины. Он заявил, что никто не поддерживает Украину сильнее президента США Джо Байдена.

Мы писали, что в Офисе Президента подтвердили, что США разрешили избивать по России американское оружие. Это касается поражения военных целей в приграничном регионе, граничащем с Харьковской областью.