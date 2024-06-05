США передадут новое вооружение Украине в ближайшее время, — Салливан

Советник Белого дома Джейк Салливан. Фото: AP

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки осуществят новые поставки вооружения для Украины. Это произойдет в ближайшие недели.

Об этом Салливан заявил во время брифинга в среду, 5 июня.

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"Я думаю, что вы можете ожидать в течение следующих недель объявления о дальнейших поставках значительного потенциала в Украину", — отметил Салливан.

По его мнению, из-за задержек с отправкой военной помощи от США Украина "оказалась в дыре". Однако ей все равно удается "укреплять линии" в ключевых местах, в частности останавливать наступление России на севере Харьковщины.

Советник Белого дома отметил, что США поставляют Украине боеприпасы и другое вооружение и работают над предоставлением большего количества средств ПВО.

"Оружие, которое поступает на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте", —добавил Салливан.

Ранее советник Белого дома Джон Кирби оценил возможность ударов Украины американским оружием по РФ.

Однако в Офисе Президента Украины отметили, что США разрешили избивать по России американское оружие. Это касается поражения военных целей в приграничном регионе, который граничит с Харьковской областью.