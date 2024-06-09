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Україна запросила у Франції потужну систему ППО CM200 — в чому її "фішка"

9 червня 2024 02:09
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Інна Буряк
редактор
Україною придбала французьку систему ППО CM200 — чим особлива
Система ППО CM200. Фото: Matti Blume
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерство оборони України уклало контракт зі французькою компанією Thales Group на придбання другої системи протиповітряної оборони ControlMaster 200. Установка розпізнає ціль, координує вогневі підрозділи та знешкоджує її, використовуючи кожен бойовий термінал. 

Про це Thales повідомляє на своєму офіційному сайті в п'ятницю, 7 червня.

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Так, до системи ППО CM200 малого радіуса дії входять радар Ground Master 200, система радіозв'язку, центр керування ControlView і переносні термінали розподілу озброєння.

"Бувши провідним європейським інтегратором систем протиповітряної оборони, технології протиповітряної оборони Thales захищають від усіх типів загроз на всіх рівнях повітряного простору та охоплюють увесь ланцюжок ухвалення рішень, від виявлення та ідентифікації до нейтралізації", — зазначили в компанії.

Бойові характеристики системи ППО CM200
Система ППО CM200. Фото: Thales

Радар Ground Master 200 підвищує інформаційну обізнаність, даючи системі ControlView час оцінити загрозу та розподілити вогневі підрозділи для ураження цілей через кожен бойовий термінал.

"Ця друга система ППО підсилить захист української території, дозволяючи завчасно виявляти наявні загрози. Thales пишається тим, що використовує свій досвід на службі захисту України", — наголосив виконавчий віцепрезидент Thales Land and Air Systems Ерве Дамманн.

Нагадаємо, що США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на 225 млн доларів. До нього, зокрема, увійдуть ракети для ППО HAWK.

Крім того, Литва виділить 13,5 млн євро для покупки радарів повітряного спостереження. Їх передадуть для коаліції з пошуку засобів ППО для України, яку очолила Німеччина.

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