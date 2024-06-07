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Новий пакет військової допомоги від США — що туди входить

7 червня 2024 09:25
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
США надішлють Україні новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів
Завантаження у транспортний літак боєприпасів для України від США. Фото: defense.gov
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на 225 млн доларів. До нього, зокрема, увійдуть боєприпаси до високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS, артилерійські снаряди, зенітні та протитанкові ракети. Боєприпаси українці зможуть використовувати для завдання ударів по території РФ. 

Про це повідомили у Associated Press у п'ятницю, 7 червня.

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Новий пакет допомоги від США 

У США виділять 225 млн доларів на новий пакет військової допомоги для України. Боєприпаси, які входять у цей пакет, можна буде використовувати для ударів по території РФ.

"США надішлють Україні близько 225 мільйонів доларів військової допомоги. Новий пакет, який включає боєприпаси, сили Києва зможуть використовувати для удару по загрозам всередині Росії і для захисту міста Харкова від сильного російського нападу", — заявили американські офіційні особи.

Американські чиновники повідомили, що у нього увійдуть боєприпаси для високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS, артилерійські снаряди, мінометні системи, ракети для ППО HAWK і зенітні ракети Stinger.

Також пакет міститиме декілька протитанкових системи Javelin і AT-4, бронетехніку та патрульні катери.

Нагадаємо, що президент США Байден заборонив Україні бити по Кремлю та Москві американською зброєю. Також у США не санкціонують удари дальністю понад 200 миль вглиб Росії.

У ISW повідомляли, що артилерійські боєприпаси від західних країн вже почали надходити до ЗСУ, але, щоб побачити результат ще потрібний час.

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