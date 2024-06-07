США пришлют Украине новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов

Погрузка в транспортный самолет боеприпасов для Украины от США. Фото: defense.gov

США надаст новый пакете военной помощи Украине на 225 млн долларов. В него, в частности, войдут боеприпасы к высокомобильным ракетно-артиллерийским системам HIMARS, артиллерийским снарядам, зенитным и противотанковым ракетам. Боеприпасы украинцы смогут использовать для нанесения ударов по территории РФ.

Об этом сообщили в Associated Press в пятницу, 7 июня.

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Новый пакет помощи от США

В США выделят 225 млн долларов на новый пакет военной помощи для Украины. Входящие в этот пакет боеприпасы можно будет использовать для ударов по территории РФ.

"США направят Украине около 225 миллионов долларов военной помощи. Новый пакет, включающий боеприпасы, силы Киева смогут использовать для удара по угрозам внутри России и для защиты города Харькова от российского нападения", — заявили американские официальные лица.

Американские чиновники сообщили, что в него войдут боеприпасы для высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS, артиллерийские снаряды, минометные системы, ракеты для ПВО HAWK и зенитные ракеты Stinger.

Также пакет будет содержать несколько противотанковых систем Javelin и AT-4, бронетехнику и патрульные катера.

Напомним, что президент США Байден запретил Украине избивать по Кремлю и Москве американское оружие. Также в США не санкционируют удары дальностью более 200 миль в глубь России.

В ISW сообщали, что артиллерийские боеприпасы от западных стран уже начали поступать в ВСУ, но чтобы увидеть результат еще нужное время.