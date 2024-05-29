Литва виділить кошти на радари для України

Радари для ППО. Фото: armyinform

Уряд Литви вирішив виділити 13,5 млн євро для покупки радарів повітряного спостереження. Їх передадуть для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони для України, яку очолила Німеччина.

Про це пише LRT у середу, 29 травня.

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Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що завдяки радарам повітряного спостереження вдасться посилити систему попередження в Україні.

Таким чином, країна приєднується до коаліції з протиповітряної оборони, яку очолила Німеччина.

"Німеччина надала Україні третю систему Patriot та інші системи, тому ми робимо свій можливий внесок у відповідь", — сказав Кащюнас.

За його словами, мета Литви на цей рік — відправити в Україну чотири таких радари, які посилять попередження, видимість і здатність знищувати повітряні цілі. Після цього країна також продовжить закуповувати радари.

Раніше Уряд Литви виділив 5 млн євро на облаштування укриттів в школах України. Посол країни Вальдемарас Сарапінас вже вручив чек на цю суму міністру освіти і науки України Оксену Лісовому.

Також ми писали, що деякі країни НАТО обговорюють захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами Альянсу.