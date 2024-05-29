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Уряд Литви виділив кошти на радари для України — деталі

29 травня 2024 18:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Литва виділить кошти на радари для України
Радари для ППО. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Уряд Литви вирішив виділити 13,5 млн євро для покупки радарів повітряного спостереження. Їх передадуть для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони для України, яку очолила Німеччина.

Про це пише LRT у середу, 29 травня.

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Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що завдяки радарам повітряного спостереження вдасться посилити систему попередження в Україні.

Таким чином, країна приєднується до коаліції з протиповітряної оборони, яку очолила Німеччина. 

"Німеччина надала Україні третю систему Patriot та інші системи, тому ми робимо свій можливий внесок у відповідь", — сказав Кащюнас.

За його словами, мета Литви на цей рік — відправити в Україну чотири таких радари, які посилять попередження, видимість і здатність знищувати повітряні цілі. Після цього країна також продовжить закуповувати радари.

Раніше Уряд Литви виділив 5 млн євро на облаштування укриттів в школах України. Посол країни Вальдемарас Сарапінас вже вручив чек на цю суму міністру освіти і науки України Оксену Лісовому.

Також ми писали, що деякі країни НАТО обговорюють захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами Альянсу.

Литва
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військова техніка
ППО
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