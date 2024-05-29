Уряд Литви виділив кошти на радари для України — деталі
Уряд Литви вирішив виділити 13,5 млн євро для покупки радарів повітряного спостереження. Їх передадуть для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони для України, яку очолила Німеччина.
Про це пише LRT у середу, 29 травня.
Литва виділить кошти на радари для України
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що завдяки радарам повітряного спостереження вдасться посилити систему попередження в Україні.
Таким чином, країна приєднується до коаліції з протиповітряної оборони, яку очолила Німеччина.
"Німеччина надала Україні третю систему Patriot та інші системи, тому ми робимо свій можливий внесок у відповідь", — сказав Кащюнас.
За його словами, мета Литви на цей рік — відправити в Україну чотири таких радари, які посилять попередження, видимість і здатність знищувати повітряні цілі. Після цього країна також продовжить закуповувати радари.
Раніше Уряд Литви виділив 5 млн євро на облаштування укриттів в школах України. Посол країни Вальдемарас Сарапінас вже вручив чек на цю суму міністру освіти і науки України Оксену Лісовому.
Також ми писали, що деякі країни НАТО обговорюють захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами Альянсу.
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