Литва выделит средства на радары для Украины

Радары для ПВО. Фото: armyinform

Правительство Литвы решило выделить 13,5 млн евро для покупки радаров воздушного наблюдения. Их передадут коалиции по поиску средств противовоздушной обороны для Украины, которую возглавила Германия.

Об этом пишет LRT в среду, 29 мая.

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Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что благодаря радарам воздушного наблюдения удастся усилить систему предупреждения в Украине.

Таким образом страна присоединяется к коалиции по противовоздушной обороне, которую возглавила Германия.

"Германия предоставила Украине третью систему Patriot и другие системы, поэтому мы вносим свой возможный вклад в ответ", — сказал Кащюнас.

По его словам, цель Литвы на этот год — отправить в Украину четыре таких радара, которые усилят предупреждение, видимость и способность уничтожать воздушные цели. После этого страна также продолжит закупать радары.

Ранее правительство Литвы выделило 5 млн евро на обустройство укрытий в школах Украины. Посол страны Вальдемарас Сарапинас уже вручил чек на эту сумму министру образования и науки Украины Оксену Лисовому.

Также мы писали, что некоторые страны НАТО обсуждают защиту воздушного пространства Западной Украины зенитными комплексами Альянса.