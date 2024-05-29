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Правительство Литвы выделило средства на радары для Украины — детали

29 мая 2024 18:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Литва выделит средства на радары для Украины
Радары для ПВО. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правительство Литвы решило выделить 13,5 млн евро для покупки радаров воздушного наблюдения. Их передадут коалиции по поиску средств противовоздушной обороны для Украины, которую возглавила Германия.

Об этом пишет LRT в среду, 29 мая.

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Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что благодаря радарам воздушного наблюдения удастся усилить систему предупреждения в Украине.

Таким образом страна присоединяется к коалиции по противовоздушной обороне, которую возглавила Германия.

"Германия предоставила Украине третью систему Patriot и другие системы, поэтому мы вносим свой возможный вклад в ответ", — сказал Кащюнас.

По его словам, цель Литвы на этот год — отправить в Украину четыре таких радара, которые усилят предупреждение, видимость и способность уничтожать воздушные цели. После этого страна также продолжит закупать радары.

Ранее правительство Литвы выделило 5 млн евро на обустройство укрытий в школах Украины. Посол страны Вальдемарас Сарапинас уже вручил чек на эту сумму министру образования и науки Украины Оксену Лисовому.

Также мы писали, что некоторые страны НАТО обсуждают защиту воздушного пространства Западной Украины зенитными комплексами Альянса.

Литва
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