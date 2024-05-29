Правительство Литвы выделило средства на радары для Украины — детали
Правительство Литвы решило выделить 13,5 млн евро для покупки радаров воздушного наблюдения. Их передадут коалиции по поиску средств противовоздушной обороны для Украины, которую возглавила Германия.
Об этом пишет LRT в среду, 29 мая.
Литва выделит средства на радары для Украины
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что благодаря радарам воздушного наблюдения удастся усилить систему предупреждения в Украине.
Таким образом страна присоединяется к коалиции по противовоздушной обороне, которую возглавила Германия.
"Германия предоставила Украине третью систему Patriot и другие системы, поэтому мы вносим свой возможный вклад в ответ", — сказал Кащюнас.
По его словам, цель Литвы на этот год — отправить в Украину четыре таких радара, которые усилят предупреждение, видимость и способность уничтожать воздушные цели. После этого страна также продолжит закупать радары.
Ранее правительство Литвы выделило 5 млн евро на обустройство укрытий в школах Украины. Посол страны Вальдемарас Сарапинас уже вручил чек на эту сумму министру образования и науки Украины Оксену Лисовому.
Также мы писали, что некоторые страны НАТО обсуждают защиту воздушного пространства Западной Украины зенитными комплексами Альянса.
Читайте Новини.LIVE!