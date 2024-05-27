Гітанас Науседа переміг на виборах Президента Литви — його вже привітав Володимир Зеленський

Гітанас Науседа. Фото: lrt.lt

Чинний президент Литви Гітанас Науседа з великим відривом переміг у другому турі президентських виборів, які проходили в неділю, 26 травня з 08:00 до 20:00. Про це свідчать результати підрахунку голосів із виборчих дільниць.

Як повідомили в Центрвиборчкомі Литви, станом на 01:15 27 травня підрахували голоси з 1 895 дільниць. У Науседи — 74,43% голосів, а в прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте лише — 24,06%.

Читайте також:

Як Президент України Володимир Зеленський привітав Науседу з перемогою

Володимир Зеленський ще ввечері 26 травня привітав Гітанаса Науседу з переобранням на посаду президента.

Шановний Гітанасе Наусєдо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі. 🇺🇦🇱🇹 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2024

"Шановний Гітанасе Науседо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі", — написав Президент України у соцмережі Х (раніше Twitter).

Як на перемогу Гітанаса Науседи на виборах відреагувала Інгріда Шимоніте

Як повідомляє LRT, прем'єр-міністр Литви визнала свою поразку та привітала Науседу з перемогою.

"Я хотіла би привітати обраного Президента Литви", — сказала вона в коментарі журналістам, а також додала, що чинна посада не допомогла їй під час агітації на президентських виборах.

До роботи прем'єр-міністром Шимоніте планує повернутися вже сьогодні, в понеділок, 27 травня.

Нагадаємо, 11 квітня, у Вільнюсі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського із Президентом Литви Гітанасом Науседою. Сторони обговорили наслідки російських нічних атак, актуальні потреби в системах протиповітряної оборони, а також поточну ситуацію на фронті та важливість постачання певних видів озброєння.

Також ми повідомляли про те, що Гітанас Науседа наполягає на посиленні санкцій проти Росії, оскільки імпорт російської продукції до Європи останнім часом набрав обертів.