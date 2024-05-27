Гитанас Науседа победил на выборах Президента Литвы — его уже поздравил Владимир Зеленский

Гитанас Науседа. Фото: lrt.lt

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа с большим отрывом победил во втором туре президентских выборов, которые проходили в воскресенье, 26 мая, с 08:00 до 20:00. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов с избирательных участков.

Как сообщили в Центризбиркоме Литвы, по состоянию на 01:15 27 мая подсчитали голоса с 1 895 участков. У Науседы – 74,43% голосов, а у премьер-министра Ингриды Шимоните только — 24,06%.

Читайте также:

Как Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Науседу с победой

Владимир Зеленский еще вечером 26 мая поздравил Гитанаса Науседу с переизбранием президента.

Уважаемый Гитанас Науседо, поздравляю вас с переизбранием! Вы всегда были с нами в эти сложные годы. Я ценю вашу искреннюю поддержку Украины и уверен, что, работая вместе, мы обеспечим свободу, мир и безопасность в Украине, странах Балтии и во всей Европе. 🇺🇦🇱🇹 – Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 26, 2024

"Уважаемый Гитанас Науседа, поздравляю вас с переизбранием! Вы всегда были с нами в эти сложные годы. Я ценю вашу искреннюю поддержку Украины и уверен, что, работая вместе, мы обеспечим свободу, мир и безопасность в Украине, странах Балтии и во всей нашей. Европе", — написал Президент Украины в соцсети Х (ранее Twitter).

Как на победу Гитанаса Науседы на выборах отреагировала Ингрида Шимоните

Как сообщает LRT, премьер-министр Литвы признала свое поражение и поздравила Науседу с победой.

"Я бы хотела поздравить избранного Президента Литвы", — сказала она в комментарии журналистам, а также добавила, что действующая должность не помогла ей во время агитации на президентских выборах.

К работе премьер-министром Шимоните планирует вернуться уже сегодня, в понедельник, 27 мая.

Напомним, 11 апреля, в Вильнюсе состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Стороны обсудили последствия российских ночных атак, актуальные потребности в системах противовоздушной обороны, а также текущую ситуацию на фронте и важность поставок определенных видов вооружения.

Также мы сообщали о том, что Гитанас Науседа настаивает на усилении санкций против России, поскольку импорт российской продукции в Европу в последнее время набрал обороты.