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Литва виділила кошти на облаштування укриттів у школах України

27 травня 2024 18:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Литва виділила кошти на облаштування укриттів у школах України
Школярі сидять в укритті. Фото: proslav
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Уряд Литви виділив кошти в розмірі 5 мільйонів євро на облаштування укриттів в школах України. Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас вже вручив чек на цю суму міністру освіти і науки України Оксену Лісовому.

Про це дипломат оголосив в рамках саміту United24.

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На цьому заході литовський посол оголосив про надання фінансової допомоги. Він підкреслив важливість підтримки від Литви, акцентуючи на активній участі країни у відновленні українських освітніх закладів, включаючи школи та дитячі садки, і зазначив, що цей фінансовий внесок є символом солідарності з Україною.

"Незважаючи на війну, Литва активно долучається до відновлення України, зокрема до реконструкції освітніх закладів, таких як школи та дитячі садочки. Цей чек від литовського уряду символізує нашу підтримку", — заявив Вальдемарас Сарапінас.

Посол Литви в Україні передає чек українському міністру освіти і науки. Фото: United24
Посол Литви в Україні передає чек українському міністру освіти і науки. Фото: United24

Нагадаємо, у Миколаєві планують відремонтувати підвали ліцею та облаштувати там укриття, аби учасники освітнього процесу могли перебувати в безпеці у разі тривоги.

Раніше ми повідомляли, що у місті Южне Одеської області планують перебудувати підвали ліцею №1 в укриття. Попередньо роботи оцінили у понад 21 мільйон гривень. 

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