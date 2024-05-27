Литва виділила кошти на облаштування укриттів у школах України
Уряд Литви виділив кошти в розмірі 5 мільйонів євро на облаштування укриттів в школах України. Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас вже вручив чек на цю суму міністру освіти і науки України Оксену Лісовому.
Про це дипломат оголосив в рамках саміту United24.
Литва передала Україні кошти на облаштування шкільних укриттів
На цьому заході литовський посол оголосив про надання фінансової допомоги. Він підкреслив важливість підтримки від Литви, акцентуючи на активній участі країни у відновленні українських освітніх закладів, включаючи школи та дитячі садки, і зазначив, що цей фінансовий внесок є символом солідарності з Україною.
"Незважаючи на війну, Литва активно долучається до відновлення України, зокрема до реконструкції освітніх закладів, таких як школи та дитячі садочки. Цей чек від литовського уряду символізує нашу підтримку", — заявив Вальдемарас Сарапінас.
Нагадаємо, у Миколаєві планують відремонтувати підвали ліцею та облаштувати там укриття, аби учасники освітнього процесу могли перебувати в безпеці у разі тривоги.
Раніше ми повідомляли, що у місті Южне Одеської області планують перебудувати підвали ліцею №1 в укриття. Попередньо роботи оцінили у понад 21 мільйон гривень.
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