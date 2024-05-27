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Литва выделила средства на обустройство укрытий в школах Украины

27 мая 2024 18:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Литва выделила средства на обустройство укрытий в школах Украины
Школьники сидят в укрытии. Фото: proslav
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Правительство Литвы выделило средства в размере 5 миллионов евро на обустройство укрытий в школах Украины. Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас уже вручил чек на эту сумму министру образования и науки Украины Оксену Лисовому.

Об этом дипломат объявил в рамках саммита United24.

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На этом мероприятии литовский посол объявил о предоставлении финансовой помощи. Он подчеркнул важность поддержки от Литвы, акцентируя на активном участии страны в восстановлении украинских образовательных учреждений, включая школы и детские сады, и отметил, что этот финансовый вклад является символом солидарности с Украиной.

"Несмотря на войну, Литва активно приобщается к восстановлению Украины, в частности, к реконструкции образовательных учреждений, таких как школы и детские сады. Этот чек от литовского правительства символизирует нашу поддержку", — заявил Вальдемарас Сарапинас.

Посол Литвы в Украине передает чек украинскому министру образования и науки. Фото: United24
Посол Литвы в Украине передает чек украинскому министру образования и науки. Фото: United24

Напомним, в Николаеве планируют отремонтировать подвалы лицея и обустроить там укрытие, чтобы участники образовательного процесса могли находиться в безопасности в случае тревоги.

Ранее мы сообщали, что в городе Южное Одесской области планируют перестроить подвалы лицея №1 в укрытие. Предварительно, работы оценили более чем в 21 миллион гривен.

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