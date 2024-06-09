Украина приобрела французскую систему ПВО CM200 — чем особенна

Система ПВО CM200. Фото: Matti Blume

Министерство обороны заключило контракт с французской компанией Thales Group на приобретение второй системы противовоздушной обороны ControlMaster 200. Установка распознает цель, координирует огневые подразделения и обезвреживает ее, используя каждый боевой терминал.

Об этом Thales сообщает на своем официальном сайте в пятницу, 7 июня.

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Так, в систему ПВО CM200 малого радиуса действия входят радар Ground Master 200, система радиосвязи, центр управления ControlView и переносные терминалы распределения вооружения.

"Будучи ведущим европейским интегратором систем противовоздушной обороны, технологии противовоздушной обороны Thales защищают от всех типов угроз на всех уровнях воздушного пространства и охватывают всю цепочку принятия решений, от выявления и идентификации до нейтрализации", — отметили в компании.

Система ПВО CM200. Фото: Thales

Радар Ground Master 200 повышает информационную осведомленность, позволяя системе ControlView оценить угрозу и распределить огневые подразделения для поражения целей через каждый боевой терминал.

"Эта вторая система ПВО усилит защиту украинской территории, позволяя заблаговременно выявлять имеющиеся угрозы. Thales гордится тем, что использует свой опыт на службе защиты Украины", — подчеркнул исполнительный вице-президент Thales Land and Air Systems Эрве Дамманн.

Напомним, что США предоставит новый пакет военной помощи Украине на 225 млн долларов. В него, в частности, войдут ракеты для ПВО HAWK.

Кроме того, Литва выделит 13,5 млн евро для покупки радаров воздушного наблюдения. Их передадут для коалиции по поиску средств ПВО для Украины, которую возглавила Германия.