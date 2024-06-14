Пять стран готовы передать Украине установки Patriot — Джо Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что пять стран согласились предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что государство нуждается в семи таких установках.

Соответствующие заявления президенты сделали во время совместной пресс-конференции в четверг, 13 июня.

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Несколько стран готовы передать Украине Patriot

"Мы имеем поддержку пяти стран по предоставлению систем Patriot. Также мы даем знать странам, которые ждут от нас поставку Patriot в будущем, что им придется подождать. Мы все будем передавать сейчас Украине", — отметил Байден.

В свою очередь Зеленский заявил, что Украине срочно нужно семь таких установок.

"Мы настоятельно нуждаемся в семи системах Patriot. Мы обсуждали возможность получить пять из них, это правда. И мы работаем над этим. Это не значит, что они будут у нас завтра, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины", — подчеркнул украинский президент.

Средства ПВО для Украины

Напомним, что недавно Байден принял решение передать Украине еще одну систему ПВО Patriot. В то же время, Польша выступила против того, чтобы на территории Украины развернули еще один Patriot. Поляки считают, что это будет подрывать ситуацию с безопасностью на их территории.

Также российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. Зеленский показал последствия атак РФ по региону и призвал международных партнеров предоставить Украине системы ПВО.

Добавим, что Минобороны Украины заключило контракт с французской компанией Thales Group на приобретение второй системы ПВО ControlMaster 200. Известно, чем уникальна установка.