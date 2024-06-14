Пять стран готовы передать Украине установки Patriot — Джо Байден

Байден заявил, что пять стран готовы предоставить Украине установки Patriot
Президент США Джо Байден заявил, что пять стран согласились предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что государство нуждается в семи таких установках.
Соответствующие заявления президенты сделали во время совместной пресс-конференции в четверг, 13 июня.
Несколько стран готовы передать Украине Patriot
"Мы имеем поддержку пяти стран по предоставлению систем Patriot. Также мы даем знать странам, которые ждут от нас поставку Patriot в будущем, что им придется подождать. Мы все будем передавать сейчас Украине", — отметил Байден.
В свою очередь Зеленский заявил, что Украине срочно нужно семь таких установок.
"Мы настоятельно нуждаемся в семи системах Patriot. Мы обсуждали возможность получить пять из них, это правда. И мы работаем над этим. Это не значит, что они будут у нас завтра, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины", — подчеркнул украинский президент.
Средства ПВО для Украины
Напомним, что недавно Байден принял решение передать Украине еще одну систему ПВО Patriot. В то же время, Польша выступила против того, чтобы на территории Украины развернули еще один Patriot. Поляки считают, что это будет подрывать ситуацию с безопасностью на их территории.
Также российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. Зеленский показал последствия атак РФ по региону и призвал международных партнеров предоставить Украине системы ПВО.
Добавим, что Минобороны Украины заключило контракт с французской компанией Thales Group на приобретение второй системы ПВО ControlMaster 200. Известно, чем уникальна установка.
Читайте Новини.LIVE!