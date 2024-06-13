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Польща виступила проти надання Україні ще одної системи ППО Patriot

13 червня 2024 15:12
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Польща проти передачі Україні ще одної системи ППО Patriot
Військовий біля системи "Patriot". Ілюстративне фто: Вікна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Польща проти того, щоб на території України розгорнули ще один комплекс ЗРК "Patriot" для протиповітряної оборони. На думку поляків, це підриватиме безпекову ситуацію на території Польщі.

Про це повідомив глава польського Бюро нацбезпеки Яцек Сєвєра, передає Radio ZET у четвер, 13 червня. 

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"Я попросив про зустріч зі своїм американським колегою, щоб поговорити про це питання. Переміщати всю батарею Patriot дуже небезпечно... безпека Польщі знижується... Кожен солдат знає, що розгортання військ починається насамперед із захисту своїх угруповань, тобто з протиповітряної оборони. Необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ", — заявили журналісти.

Як заявили журналісти, раніше американська влада запропонувала перемістити один комплекс ЗРК в Україну саме із території Польщі. 

За словами офіційних осіб, ЗРК прибуде з Польщі, де він захищав ротацію американських військ, які повертаються до США. Також повідомлялося, що комплекс може бути розгорнутий на лінії фронту протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден повідомив, що Штати передадуть Україні ще одну батарею систем ППО "Patriot"

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Європа повинна закрити своїми системами протиповітряної оборони небо над західними областями України. 

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