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Польша выступила против предоставления Украине еще одной системы ПВО Patriot

13 июня 2024 15:12
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Польша против передачи Украине еще одной системы ПВО Patriot
Военный у системы "Patriot". Иллюстративное фото: Окна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Польша против того, чтобы на территории Украины развернули еще один комплекс ЗРК "Patriot" для противовоздушной обороны. По мнению поляков, это будет подрывать ситуацию безопасности на территории Польши.

Об этом сообщил глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера, передает Radio ZET в четверг, 13 июня.

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"Я попросил о встрече со своим американским коллегой, чтобы поговорить об этом вопросе. Перемещать всю батарею Patriot очень опасно... безопасность Польши снижается... Каждый солдат знает, что развертывание войск начинается, прежде всего, с защиты своих группировок, то есть с противовоздушной обороны. Необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск", — заявили журналисты. 

Как заявили журналисты, ранее американские власти предложили переместить один комплекс ЗРК в Украину именно с территории Польши.

По словам официальных лиц, ЗРК прибудет из Польши, где он защищал ротацию американских войск, возвращающихся в США. Также сообщалось, что комплекс может быть развернут на линии фронта в течение следующих нескольких дней в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил, что Штаты передадут Украине еще одну батарею систем ПВО "Patriot".

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Европа должна закрыть своими системами противовоздушной обороны небо над западными областями Украины.

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