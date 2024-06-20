ША нададуть Україні пріоритет у постачанні зенітних ракет Patriot і NASAMS — Білий дім

Зенітно ракетний комплекс MIM - 104 Patriot. Фото: US Army

Сполучені Штати нададуть пріоритет у постачанні зенітних ракет для Patriot і NASAMS Україні, а не іншим країнам, які також розмістили відповідні замовлення. За словами радника з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джона Кірбі цього буде достатньо, аби забезпечити Україну достатніми засобами для повітряної оборони на наступні 16 місяців.

Про це повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Голос Америки.

Читайте також:

США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS

Кірбі заначив, що США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS, відтермінувавши доставлення замовлень до інших країн.

"Як ви знаєте, Сполучені Штати мають потужну програму продажів військової продукції за кордон, за якою наша оборонно-промислова база виробляє, а потім експортує матеріали в інші країни, включаючи, звичайно, ракети протиповітряної оборони", — заявив Кірбі.

За словами вископосадовця, США збираэться змінити пріорітети надання зброї для України. Кірбі заявив, що зброї буде достатньо, аби забезпечити Україну достатніми засобами для повітряної оборони на наступні 16 місяців.

"Ми збираємося змінити пріоритети постачань цього експорту, щоб ці ракети, які виходять з виробничої лінії, тепер були надані Україні, щоб ми могли забезпечити Україну ракетами, які їй потрібні, аби зберегти їхні запаси в ключовий момент у війні із наближенням до кінця літа й осені", — зауважив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому.

Нагадаємо, вища рада національної оборони Румунії схвалила надання Україні системи ППО Patriot. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку країні та президенту Клаусу Йоганнесу.

Раніше ми писали, що пріоритетом для усього світу сьогодні є допомога Україні у війні проти Росії. Європейські країни спільними зусиллями вирішили передати необхідне озброєння для оборони, у тому числі й засоби ППО.

Також ми писали, що радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що країна може переглянути свою позицію щодо поставок озброєнь в Україну. За даними урядових джерел, до списку допомоги можуть потрапити системи ППО.