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Румунія передасть Україні систему Patriot — реакція Зеленського

20 червня 2024 16:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Україні передадуть ще одну систему Patriot — що відомо
Запуск ракети з системи Patriot. Фото: Raytheon
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вища рада національної оборони Румунії схвалила надання Україні системи ППО Patriot. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку країні та президенту Клаусу Йоганнесу.

Про це повідомила пресслужба адміністрації президента Румунії у четвер, 20 червня.

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Передача ППО Patriot Україні

"Зважаючи на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну, і регіональних наслідків цієї ситуації, зокрема для безпеки Румунії, у тісній координації з союзниками, члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", — йдеться в заяві.

Передача відбудеться за умови, що Румунія зможе узгодити отримання аналогічної або еквівалентної системи зі своїми союзниками, зокрема зі США.

Зеленський подякував Румунії

Український лідер Володимир Зеленський висловив вдячність Румунії та її президенту Клаусу Йоганнісу за надання додаткової системи ППО Patriot.

"Цей важливий внесок зміцнить наш повітряний щит і допоможе нам краще захистити наших людей і найважливіші об'єкти інфраструктури від російського повітряного терору. Я ціную сильне лідерство Румунії та її принципову підтримку України", — заявив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що цей захід зміцнює безпеку не тільки в Україні, але і по всьому регіону та Європі.

"Поклавши край російському терору зараз, Україна запобігає потенційній агресії проти Молдови, Румунії, країн Балтії та всіх наших сусідів. Для України дуже важливо мати необхідні інструменти для перемоги над російським терором зараз, щоб у майбутньому нікому не довелося зіткнутися з агресивними діями Росії в ширшому масштабі", — додав глава держави.

Нагадаємо, у травні президент Румунії Клаус Йоганнес підкреслив, що кінцеве рішення про долю системи Patriot буде прийняте Вищою радою національної оборони і вказав, що передача системи не повинна негативно вплинути на протиповітряну оборону Румунії.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Джо Байден ухвалив рішення передати Україні ще одну систему ППО Patriot. Водночас Польща виступила проти того, щоб на території України розгорнули ще один Patriot. Поляки вважають, що це підриватиме безпекову ситуацію на їх території.

Також російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків та область. Зеленський показав наслідки атак РФ по регіону та закликав міжнародних партнерів надати Україні системи ППО.

Додамо, що Міноборони України уклало контракт зі французькою компанією Thales Group на придбання другої системи ППО ControlMaster 200. Відомо, чим унікальна установка.

Володимир Зеленський
війна
військова допомога
Україна
ППО
війна в Україні
Румунія
Patriot

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