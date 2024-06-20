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Румыния передаст Украине систему Patriot — реакция Зеленского

20 июня 2024 16:27
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Бригадир София
редактор
Украине передадут еще одну систему Patriot — что известно
Запуск ракеты из системы Patriot. Фото: Raytheon
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Высший совет национальной обороны Румынии одобрил предоставление Украине системы ПВО Patriot . Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность стране и президенту Клаусу Йоханнису.

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Румынии в четверг, 20 июня.

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Передача ПВО Patriot Украине

"Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно энергетическую, и региональных последствий этой ситуации, в частности для безопасности Румынии, в тесной координации с союзниками, члены Совета решили передать Украине систему Patriot ", — говорится в заявлении.

Передача состоится при условии, что Румыния сможет согласовать получение аналогичной или эквивалентной системы со своими союзниками, включая США.

Зеленский поблагодарил Румынию

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил благодарность Румынии и ее президенту Клаусу Йоханнису за предоставление дополнительной системы ПВО Patriot.

"Этот важный вклад укрепит наш воздушный щит и поможет нам лучше защитить наших людей и важнейшие объекты инфраструктуры от российского воздушного террора. Я ценю сильное лидерство Румынии и ее принципиальную поддержку Украины", — заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что эта мера укрепляет безопасность не только в Украине, но и по всему региону и Европе.

"Положив конец российскому террору сейчас, Украина предотвращает потенциальную агрессию против Молдовы, Румынии, стран Балтии и всех наших соседей. Для Украины очень важно иметь необходимые инструменты для победы над российским террором сейчас, чтобы в будущем никому не пришлось столкнуться с агрессивными действиями России в более широком масштабе. масштабе", — добавил глава государства.

Напомним, в мае президент Румынии Клаус Йоханнис подчеркнул, что окончательное решение о судьбе системы Patriot будет принято Высшим советом национальной обороны и указал, что передача системы не должна отрицательно повлиять на противовоздушную оборону Румынии.

Напомним, что недавно президент США Джо Байден принял решение передать Украине еще одну систему ПВО Patriot. В то же время, Польша выступила против того, чтобы на территории Украины развернули еще один Patriot. Поляки считают, что это будет подрывать ситуацию с безопасностью на их территории.

Также российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. Зеленский показал последствия атак РФ по региону и призвал международных партнеров предоставить Украине системы ПВО.

Минобороны Украины заключило контракт с французской компанией Thales Group на приобретение второй системы ПВО ControlMaster 200. Известно, чем уникальна установка.

Владимир Зеленский
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Украина
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Patriot

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