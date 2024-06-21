России могут признать государством-спонсором терроризма — что известно

Конгресс США. Фото: Lawrence Jackson

Конгресс США рассмотрит двухпартийный законопроект, предлагающий признать Россию государством-спонсором терроризма. Это решение обусловлено визитом Владимира Путина в Северную Корею и подписанием соглашения о партнерстве между странами.

Об этом говорится в двухпартийном законопроекте, который подали сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега — демократ Ричард Блюменталь

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В законопроекте говорится, что его можно цитировать как "Закон о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма".

Законопроект. Фото: скриншот

Сенаты заявили, что визит Владимира Путина в Северную Корею и подписание там соглашения о партнерстве между странами должно стать окончательным толчком для принятия в Конгрессе США решения о признании РФ государством-спонсором терроризма.

"Тот факт, что у Путина достаточно смелости заключить оборонное соглашение с Северной Кореей... одним из самых репрессивных режимов на планете означает, что мы потеряли сдерживание... Я призываю администрацию, учитывая то, что Путин сделал вчера, пойти ва-банк и признать его режим таким, какой он является: государством-спонсором терроризма," — отметил Грэм.

По мнению сенатов, наделение России таким статусом значительно увеличит доступные США инструменты для наказания Путина за войну в Украине, деструктивные действия в Африке и во всем мире в целом.

"Двое самых автократических лидеров в мире, которые совершают зверства, стоят вместе и являются спонсорами терроризма... Россия заслуживает того, чтобы быть в этом маленьком выборочном клубе творящих зверства убийц" , — заявил демократ Блюменталь.

Законопроект о признании РФ государством – спонсором терроризма включает также санкции для стран, сотрудничающих с РФ и расширение перечня товаров двойного назначения, которые не будут разрешены к экспорту в Россию.

Напомним, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс прибыл в Киев. Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала цель визита — встречу с украинскими чиновниками и партнерами.

Мы писали, что после визита Путина в Северную Корею советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину. По данным правительственных источников, в список помощи могут попасть системы ПВО.