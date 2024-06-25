Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В США объяснили, почему не признают Россию спонсором терроризма arrow

В США объяснили, почему не признают Россию спонсором терроризма

25 июня 2024 06:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Почему США не признали РФ государством-спонсором терроризма — в Госдепе объяснили
Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: Celal Güneş/Anadolu Agency
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил, что есть более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее преступления. Однако признание ее государством-спонсором терроризма в них не входит.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 25 июня.

Читайте также:

Почему США не признали РФ страной-спонсором терроризма

"Мы в дальнейшем считаем, что существуют более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее действия, чем признание ее государством-спонсором терроризма", — отметил Миллер.

Он пояснил, что статус государства-спонсора терроризма будет иметь негативные последствия, в частности, гуманитарного характера.

Таким образом США продолжают вводить более жесткие санкции против российских властей, компаний и экспорта, что "ослабляет российскую военную машину".

Спикер Госдепа подчеркнул, что США будут продолжать прибегать к санкциям и дальше.

Напомним, что недавно в США подали к рассмотрению законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Это решение обусловлено визитом Владимира Путина в Северную Корею и подписанием соглашения о партнерстве между странами.

Также в Госдепе США рассказали, как и чем остановить Россию на востоке Украины. Так, чтобы получить решающее преимущество над россиянами, Украина должна остановить продвижение оккупантов на востоке, усилить защиту неба и восстанавливать экономику.

Добавим, что США предоставит приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS Украине, а не другим странам, которые также нуждаются в такой помощи.

санкции против России
США
санкции
террористы
тяжкие преступления
военные преступления
государство-спонсор терроризма
законопроект
война в Украине
війна
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление