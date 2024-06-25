Почему США не признали РФ государством-спонсором терроризма — в Госдепе объяснили

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: Celal Güneş/Anadolu Agency

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил, что есть более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее преступления. Однако признание ее государством-спонсором терроризма в них не входит.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 25 июня.

Читайте также:

Почему США не признали РФ страной-спонсором терроризма

"Мы в дальнейшем считаем, что существуют более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее действия, чем признание ее государством-спонсором терроризма", — отметил Миллер.

Он пояснил, что статус государства-спонсора терроризма будет иметь негативные последствия, в частности, гуманитарного характера.

Таким образом США продолжают вводить более жесткие санкции против российских властей, компаний и экспорта, что "ослабляет российскую военную машину".

Спикер Госдепа подчеркнул, что США будут продолжать прибегать к санкциям и дальше.

Напомним, что недавно в США подали к рассмотрению законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Это решение обусловлено визитом Владимира Путина в Северную Корею и подписанием соглашения о партнерстве между странами.

Также в Госдепе США рассказали, как и чем остановить Россию на востоке Украины. Так, чтобы получить решающее преимущество над россиянами, Украина должна остановить продвижение оккупантов на востоке, усилить защиту неба и восстанавливать экономику.

Добавим, что США предоставит приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS Украине, а не другим странам, которые также нуждаются в такой помощи.