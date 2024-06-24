СБУ повідомила про підозру другу Кадирова

Байбетар Вайханов. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Російського університету спецназу імені Путіна Байбетара Вайханова. Чоловік входить до найближчого оточення глави Чечні Рамзана Кадирова та проводить підготовку бойовиків для окупаційних угруповань Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 24 червня.

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Байбетар Вайханов є одним з найближчих поплічників Кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань Росії.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України в очолюваному Вайхановим навчальному закладі пройшли підготовку понад 40 тисяч російських кадрових військових та найманців.

"Серед них — бойовики 78-го моторизованого полку спецпризначення "Північ-Ахмат" та полків "Ахматросія", "Ахмат-Чечня" 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ", — повідомили в СБУ.

Усі ці підрозділи беруть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному напрямках фронту.

Підготовка бойовиків для війни проти України

Перш ніж потрапити на передову, слухачі університету імені Путіна проходять тижневу військову підготовку на базі навчального закладу у місті Гудермес. Відомо, що там новобранці отримують комплексну тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку.

Після закінчення тренувань бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій Сил оборони.

Також під керівництвом фігуранта на базі його університету з листопада 2023 року було налагоджено виробництво FPV-дронів, а також навчання пілотів БпЛА.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Вайханову про підозру у сприянні у веденні агресивної війни проти України.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що російські окупанти все частіше озвучують мрії щодо взяття Одеси та Харкова. Цього разу так званий голова Чечні оголосив про те, що наше місто має бути "звільнене" протягом місяця.

Також відомо, що так званий голова Чечні Рамзан Кадиров та його оточення можуть бути причетні до гучних політичних вбивств у Росії.