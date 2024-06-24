СБУ сообщила о подозрении другу Кадырова

СБУ сообщила о подозрении человеку из ближайшего окружения Кадырова — что он совершил
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю Российского университета спецназа имени Путина Байбетара Вайханова. Мужчина входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова и проводит подготовку боевиков для оккупационных группировок Российской Федерации.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 24 июня.
Подозрение соратнику Рамзана Кадырова
Байбетар Вайханов является одним из ближайших приспешников Кадырова, по указанию которого организует подготовку боевиков для оккупационных группировок России.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, в возглавляемом Вайхановым учебном заведении, прошли подготовку более 40 тысяч российских кадровых военных и наемников.
"Среди них — боевики 78-го моторизованного полка спецназначения "Север-Ахмат" и полков "Ахматроссия", "Ахмат-Чечня" 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии РФ", — сообщили в СБУ.
Все эти подразделения принимают непосредственное участие в боевых действиях против сил обороны Украины на восточном и южном направлениях фронта.
Подготовка боевиков для войны против Украины
Прежде, чем попасть на передовую, слушатели университета имени Путина проходят недельную военную подготовку на базе учебного заведения в городе Гудермес. Известно, что там новобранцы получают комплексную тактическую, огневую, информационно идеологическую и медицинскую подготовку.
После окончания тренировок боевиков перебрасывают в самые горячие точки фронта, где они используются для штурмов позиций Сил обороны.
Также под руководством фигуранта на базе его университета с ноября 2023 года было налажено производство FPV-дронов, а также обучение пилотов БПЛА.
На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили Вайханову о подозрении в содействии в ведении агрессивной войны против Украины.
Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.
Ранее мы писали, что российские оккупанты все чаще озвучивают мечты о взятии Одессы и Харькова. В этот раз так называемый председатель Чечни объявил о том, что наш город должен быть "уволен" в течение месяца.
Также известно, что так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров и его окружение могут быть причастны к громким политическим убийствам в России.
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