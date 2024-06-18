Рамзан Кадиров причетний до політичних вбивств у Росії — розслідування про лідера Чечні

Лідер Чечні Рамзан Кадиров. Фото: ТАСС

Так званий голова Чечні Рамзан Кадиров та його оточення можуть бути причетні гучних політичних вбивств у Росії. "Чеченський слід" простежується у вбивствах політика Бориса Нємцова, журналістки Анни Політковської, колишнього віце-прем'єра Чечні Якова Сергуніна, головного редактора російської редакції Forbes Пола Хлєбнікова та інших.

Відповідне розслідування у понеділок, 17 червня, оприлюднило російське інтернет-видання "Проєкт".

Читайте також:

Кадиров хворіє і готує собі наступників

Розслідувачі "Проєкту" встановили, що Рамзан Кадиров шукає собі заміну. Причина — проблеми з нирками. Про хворобу лідера Чечні ЗМІ писали чимало. Останнім часом Кадиров підлікувався, але тепер міркує, хто може обійняти його крісло.

Видання нагадує: офіційно у Кадирова одна дружина, яка народила 14 дітей. Неофіційно — чеченський диктатор має цілий гарем наложниць і дітей як мінімум від чотирьох жінок.

На початку травня ми писали, що у Грозному для тяжкохворого Рамзана Кадирова створили реанімацію світового рівня.

До слова, у квітні цього року Кадиров призначив свого 16-річного сина опікуном російського Університету спецназу імені президента Володимира Путіна.