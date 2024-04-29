Кадиров призначив свого 16-річного сина опікуном російського Університету спецназу

Рамзан Кадиров з сином. Фото: росЗМІ

Лідер Чеченської республіки Росії Рамзан Кадиров заявив, що призначив свого 16-річного сина опікуном російського Університету спецназу імені президента Володимира Путіна. Відомо, що минулого року Адам Кадиров побив ув'язненого під вартою.

Про це пише Reuters в понеділок, 29 квітня.

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Призначення сина Кадирова

"Він добре знайомий з діяльністю відомого університету, тому я вважаю, що він відмінно впорається з покладеними на нього обов'язками", — пояснив Кадиров.

За його словами, призначення відбулося після прохання керівника приватного університету, який забезпечує професійну підготовку для спецпідрозділів.

Як відомо, раніше Адама Кадирова було призначено охоронцем свого батька і спостерігачем у новому батальйоні, що входить до складу сил міністерства оборони Росії.

Також минулого року Кадиров з гордістю показав відео, як його 16-річний син б'є кулаками і ногами ув'язненого, якого звинувачували у спаленні Корану. Тоді це викликало критику навіть з боку прокремлівських прихильників "жорсткої лінії".

Раніше росЗМІ писали, що Кадиров має смертельну хворобу. Він вже понад п'ять років нездужає через некроз підшлункової залози.

Крім того, керівник чеченського руху "Єдина сила" Джамбулат Сулейманов заявляв, що Кадирова можуть замінити на етнічного росіянина.