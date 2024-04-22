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Кадиров має смертельну хворобу, — росЗМІ

22 квітня 2024 23:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кадиров має смертельну хворобу, — росЗМІ
Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Очільник Чеченської Республіки Росії Рамзан Кадиров має смертельну хворобу. Він вже понад п'ять років нездужає через некроз підшлункової залози.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Смертельна хвороба Кадирова

Лікарі діагностували у Кадирова некроз підшлункової залози. За даними ЗМІ, очільник Чечні страждає на це захворювання вже понад п'ять років.

Зазначається, що зараз стан його здоров'я настільки поганий, що у Кремлі підшуковують кандидатуру для його заміни. 

"Колишнього лідера вже не буде, хвороба буде серйозно на нього впливати. Навіть у тому випадку, якщо він зараз і оговтається, він буде вже ні живим, ні мертвим", — кажуть рідні Кадирова.

Відомо, що вперше важку хворобу в нього виявили ще в січні 2019 року — тоді він розповідав, що нібито застудився в горах.

Глава Чечні різко втратив вагу, що вже є першим симптомом панкреонекрозу, який активно розвивається. Лікарям вдалося тимчасово покращити стан його здоров'я, але у вересні 2023 року його ушпиталили.

ЗМІ стверджують, що причиною цього стало передозування засобу від болю і безсоння. 

Раніше Кадиров заявив про вступ до елітного підрозділу спецназу "Ахмат" 3000 колишніх бійців ПВК "Вагнер".

 Також ми писали, що після теракту в торговельному центрі "Крокус" в Москві Кадиров пригрозив ультранаціоналістам.

здоров'я
хвороба
Рамзан Кадиров
Чеченська республіка
Росія

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