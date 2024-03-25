Кадиров пригрозив ультранаціоналістам після теракту в "Крокусі", — ISW

Рамзан Кадиров. Фото: Reuters

Аналітики Інституту вивчення війни ( ISW) заявили, що глава Чечні Рамзан Кадиров стурбований реакцією російських ультранаціоналістів через напад на ТРЦ "Крокус Сіті Холл". На його думку, масштаб інциденту набагато більший, а вороги Росії, пропагуючи націоналізм, намагаються підірвати країну зсередини.

Про це йдеться у звіті ISW.

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"Кадиров заявив, що масштаб атаки на "Крокус Сіті Хол" "набагато більший і глибший", ніж сама атака, оскільки вороги Росії намагаються підірвати Росію, пропагуючи націоналізм. Кадиров заявив, що Росія завжди була багатонаціональною та багатоконфесійною країною, але "лжепатріоти" намагаються грати на емоціях людей і "закликають до фашистських методів", — кажуть аналітики, коментуючи реакцію Кадирова.

Вони додали, що глава Чечні також погрожував "короткою розмовою" з розпалювачами міжнаціонального конфлікту. Експерти переконані, що він звертався до російських ультранаціоналістів, які використали напад на "Крокус", щоб висловити ворожість до неетнічних російських меншин та мігрантів у Росії.

"Раніше Кадиров був у центрі гучних міжетнічних і релігійних скандалів, що, ймовірно, завадило його спробам балансувати між відстоюванням ісламських цінностей Чечні та підтримкою дедалі більш ультранаціоналістичного Кремля", — пояснюють в ISW.

Нагадаємо, станом на 24 березня внаслідок теракту в торговельному центрі "Крокус", що стався 22 березня, відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.

Додамо, що в Росії суд арештував чотирьох обвинувачених у теракті в "Крокусі". Їх утримуватимуть до 22 травня.