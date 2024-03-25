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Кадиров пригрозив ультранаціоналістам після теракту в "Крокусі", — ISW

25 березня 2024 08:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кадиров пригрозив ультранаціоналістам після теракту в "Крокусі", — ISW
Рамзан Кадиров. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що глава Чечні Рамзан Кадиров стурбований реакцією російських ультранаціоналістів через напад на ТРЦ "Крокус Сіті Холл".  На його думку, масштаб інциденту набагато більший, а вороги Росії, пропагуючи націоналізм, намагаються підірвати країну зсередини.

Про це йдеться у звіті ISW

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"Кадиров заявив, що масштаб атаки на "Крокус Сіті Хол" "набагато більший і глибший", ніж сама атака, оскільки вороги Росії намагаються підірвати Росію, пропагуючи націоналізм. Кадиров заявив, що Росія завжди була багатонаціональною та багатоконфесійною країною, але "лжепатріоти" намагаються грати на емоціях людей і "закликають до фашистських методів", — кажуть аналітики, коментуючи реакцію Кадирова. 

Вони додали, що глава Чечні також погрожував "короткою розмовою" з розпалювачами міжнаціонального конфлікту.  Експерти переконані, що він звертався до російських ультранаціоналістів, які використали напад на "Крокус", щоб висловити ворожість до неетнічних російських меншин та мігрантів у Росії.

"Раніше Кадиров був у центрі гучних міжетнічних і релігійних скандалів, що, ймовірно, завадило його спробам балансувати між відстоюванням ісламських цінностей Чечні та підтримкою дедалі більш ультранаціоналістичного Кремля", — пояснюють в ISW.

Нагадаємо, станом на 24 березня внаслідок теракту в торговельному центрі "Крокус", що стався 22 березня, відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.

Додамо, що в Росії суд арештував чотирьох обвинувачених у теракті в "Крокусі". Їх утримуватимуть до 22 травня.

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Рамзан Кадиров
Росія

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