Кадыров пригрозил ультранационалистам после теракта в "Крокусе", — ISW

Рамзан Кадыров. Фото: Reuters

Аналитики Института изучения войны ( ISW) заявили, что глава Чечни Рамзан Кадыров обеспокоен реакцией российских ультранационалистов из-за нападения на ТРЦ "Крокус Сити Холл". По его мнению, масштаб инцидента гораздо больше, а враги России, пропагандируя национализм, пытаются подорвать страну изнутри.

Об этом говорится в отчете ISW.

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"Кадыров заявил, что масштаб атаки на "Крокус Сити Холл" "гораздо больше и глубже", чем сама атака, поскольку враги России пытаются подорвать Россию, пропагандируя национализм. Кадыров заявил, что Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной, но "лжепатриоты" пытаются играть на эмоциях людей и "призывают к фашистским методам", — говорят аналитики, комментируя реакцию Кадырова.

Они добавили, что глава Чечни также угрожал "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта. Эксперты убеждены, что он обращался к российским ультранационалистам, которые использовали нападение на "Крокус", чтобы выразить неприязнь к неэтническим российским меньшинствам и мигрантам в России.

"Раньше Кадыров был в центре громких межэтнических и религиозных скандалов, что, вероятно, помешало его попыткам балансировать между отстаиванием исламских ценностей Чечни и поддержкой все более ультранационалистического Кремля", — объясняют в ISW.

Напомним, по состоянию на 24 марта в результате теракта в торговом центре "Крокус", который произошел 22 марта, известно о 137 погибших и 180 пострадавших.

Добавим, что в России суд арестовал четырех обвиняемых в теракте в "Крокусе". Их будут содержать до 22 мая.