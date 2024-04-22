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У Кадырова смертельная болезнь, — росСМИ

22 апреля 2024 23:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
У Кадырова смертельная болезнь, — росСМИ
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Чеченской Республики России Рамзан Кадыров имеет смертельную болезнь. Он уже более пяти лет болен из-за некроза поджелудочной железы.

Об этом пишут российские СМИ.

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Смертельная болезнь Кадырова

Врачи диагностировали у Кадырова некроз поджелудочной железы. По данным СМИ, глава Чечни страдает этим заболеванием уже более пяти лет.

Отмечается, что сейчас состояние его здоровья настолько плохо, что в Кремле подыскивают кандидатуру для его замены.

"Бывшего лидера уже не будет, болезнь будет серьезно на него влиять. Даже в том случае, если он сейчас и придет в себя, он будет уже ни живым, ни мертвым", — говорят родные Кадырова.

Известно, что впервые тяжелую болезнь у него обнаружили еще в январе 2019 года — тогда он рассказывал, что якобы простудился в горах.

Глава Чечни резко потерял вес, что уже является первым симптомом активно развивающегося панкреонекроза. Врачам удалось временно улучшить состояние его здоровья, но в сентябре 2023 его госпитализировали.

СМИ утверждают, что причиной тому стала передозировка средства от боли и бессонницы.

Ранее Кадыров заявил о вступлении в элитное подразделение спецназа "Ахмат" 3000 бывших бойцов ЧВК "Вагнер".

Также мы писали, что после теракта в торговом центре "Крокус" в Москве Кадыров пригрозил ультранационалистам.

здоровье
болезнь
Рамзан Кадыров
Чеченская республика
Россия

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