Кадыров назначил своего 16-летнего сына опекуном российского Университета спецназа

Рамзан Кадыров с сыном. Фото: росСМИ

Лидер Чеченской республики России Рамзан Кадыров заявил, что назначил своего 16-летнего сына опекуном российского Университета спецназа имени президента Владимира Путина. Известно, что в прошлом году Адам Кадыров избил заключенного под стражей.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 29 апреля.

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Назначение сына Кадырова

"Он хорошо знаком с деятельностью известного университета, поэтому я считаю, что он отлично справится с возложенными на него обязанностями", — пояснил Кадыров.

По его словам, назначение состоялось после просьбы руководителя частного университета, который обеспечивает профессиональную подготовку для спецподразделений.

Как известно, ранее Адам Кадыров был назначен охранником своего отца и наблюдателем в новом батальоне, который входит в состав сил министерства обороны России.

Также в прошлом году Кадыров с гордостью показал видео, как его 16-летний сын бьет кулаками и ногами заключенного, которого обвиняли в сожжении Корана. Тогда это вызвало критику даже со стороны прокремлевских поклонников "жесткой линии".

Ранее росСМИ писали, что у Кадырова смертельная болезнь. Он уже более пяти лет болеет из-за некроза поджелудочной железы.

Кроме того, руководитель чеченского движения "Единая сила" Джамбулат Сулейманов заявлял, что Кадырова могут заменить этническим россиянином.