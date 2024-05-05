Для тяжкохворого Кадирова створили реанімацію світового рівня у Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Для тяжкохворого глави Чечні Рамзана Кадирова створили реанімацію світового рівня. Тепер при різкому та терміновому загостренні його не доведеться везти в центральну клінічну лікарню, адже фахівці можуть прибути в Чечню.

Про це повідомляє "ВЧК-ОГПУ" у Telegram у суботу, 5 травня.

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Для персональної реанімації Кадирова в Чечні закупили систему моніторування та дефібриляції, апарат вентиляції легенів, пристрій для серцево-легеневої реанімації та низку іншого обладнання.

"Набір для одного пацієнта, який страждає на важке захворювання, для надання йому термінової допомоги на місці, моніторингу життєво важливих функцій, а також для можливості його перевезення літаком або автомобілем заінкубованим", — прокоментував список техніки лікар-реаніматолог.

Тепер при різкому і терміновому загостренні захворювання у глави Чечні, його не треба терміново вести в ЦКЛ, а, навпаки, фахівці можуть терміново прибути в Чечню.

Допис "ВЧК-ОГПУ". Фото: скриншот

Нагадаємо, Кадиров має смертельну хворобу. Він вже понад п'ять років нездужає через некроз підшлункової залози.

Також Кремль не зацікавлений, аби Чеченську Республіку очолював чеченець. Тому Рамзана Кадирова можуть замінити на етнічного росіянина, що стане генерал-губернатором республіки.