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Для тяжелобольного Кадырова создали реанимацию мирового уровня в Чечне

5 мая 2024 12:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Для тяжелобольного Кадырова создали реанимацию мирового уровня в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Для тяжелобольного главы Чечни Рамзана Кадырова создали реанимацию мирового уровня. Теперь при резком и срочном обострении его не придется везти в центральную клиническую больницу, ведь специалисты могут прибыть в Чечню. 

Об этом сообщает "ВЧК-ОГПУ" в Telegram в субботу, 5 мая.

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Для персональной реанимации Кадырова в Чечне закупили систему мониторирования и дефибрилляции, аппарат вентиляции легких, устройство сердечно-легочной реанимации и ряд другого оборудования.

"Набор для одного пациента, страдающего тяжелым заболеванием, для оказания ему срочной помощи на месте, мониторинга жизненно важных функций, а также для возможности его перевозки самолетом или автомобилем заинкубированным", — прокомментировал список техники врач-реаниматолог.

Теперь при резком и срочном обострении заболевания у главы Чечни его не нужно срочно вести в ЦКБ, а, наоборот, специалисты могут срочно прибыть в Чечню.

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Пост "ВЧК-ОГПУ". Фото: скриншот

Напомним, у Кадырова смертельная болезнь. Он уже более пяти лет болен из-за некроза поджелудочной железы.

Также Кремль не заинтересован в том, чтобы Чеченскую Республику возглавлял чеченец. Поэтому Рамзана Кадырова могут заменить этническим россиянином, который станет генерал-губернатором республики.

больницы
болезнь
Рамзан Кадыров
Чеченская республика

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