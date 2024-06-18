Рамзан Кадыров причастен к политическим убийствам в России - расследование о лидере Чечни

Лидер Чечни Рамзан Кадыров. Фото: ТАСС

Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров и его окружение могут быть причастны к громким политическим убийствам в России. "Чеченский след" прослеживается в убийствах политика Бориса Немцова, журналистки Анны Политковской, бывшего вице-премьера Чечни Якова Сергунина, главного редактора российской редакции Forbes Пола Хлебникова и других.

Соответствующее расследование в понедельник, 17 июня, опубликовало российское интернет-издание "Проект".

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Расследователи "Проекта" установили, что Рамзан Кадыров ищет себе замену. Причина — проблемы с почками. О болезни лидера Чечни СМИ писали немало. В последнее время Кадыров подлечился, но теперь размышляет о том, кто может занять его кресло.

Издание напоминает: официально у Кадырова одна жена, родившая 14 детей. Неофициально — у чеченского диктатора целый гарем наложниц, и дети как минимум от четырех женщин.

В начале мая мы писали, что в Грозном для тяжелобольного Рамзана Кадырова создали реанимацию мирового уровня.

К слову, в апреле этого года Кадыров назначил своего 16-летнего сына опекуном российского Университета спецназа имени президента Владимира Путина.