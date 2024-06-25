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Зеленский отреагировал на выдачу ордеров на арест военного руководства России

25 июня 2024 15:58
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Владимир Зеленский прокомментировал выдачу ордеров на арест российских генералов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест двух ключевых фигур в российском военном руководстве. Оба обвиняются в совершении военных преступлений против мирного населения Украины во время бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры нашего государства.

Такое заявление Зеленский сделал во вторник, 25 июня.

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"Приветствую сегодняшние ордера на арест, выданные Международным уголовным судом по двум ключевым фигурам в российском военном руководстве", — отметил Зеленский.

Оба военных государства-агрессора обвиняют в совершении преступлений против гражданских людей в Украине во время жестоких бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры в Украине.

"Эти варварские ракетные и дроновые удары продолжаются, убивая людей и нанося ущерб по всей Украине", — отметил президент.

Глава государства добавил, что каждый преступник, причастный к планированию и выполнению ударов по Украине, должен знать, что правосудие будет совершено, и преступники окажутся за решеткой.

Зеленский отметил, что сегодняшнее решение является четким свидетельством того, что правосудие за российские преступления против украинцев неизбежно. Оно показывает, что ни одно воинское звание не может оградить российских преступников от ответственности.

"Мы с нетерпением ждем дальнейших ордеров ареста, чтобы лишить Россию ощущения безнаказанности. Ощущение, которое десятилетиями подпитывало российские преступления. Ответственность — это единственный способ положить им конец", — резюмировал президент.

Как известно, сегодня Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МКС) выдала ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба страны-агрессора Валерия Герасимова.

Ранее мы писали, что представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил, что есть более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее преступления. Однако признание ее государством -спонсором терроризма в них не входит.

СБУ сообщила о подозрении руководителю Российского университета спецназа имени Путина Байбетара Вайханова. Мужчина входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова и проводит подготовку боевиков для оккупационных группировок Российской Федерации.

Владимир Зеленский
война
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Гаага
Украина
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