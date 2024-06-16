Зустріч Зеленського з президентом Кіпру — що обговорювали

Володимир Зеленський та Нікос Христодулідіс. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 16 червня провів зустріч з президентом Кіпру Нікосом Хрістодулідісом. Сторони обговорили реалізацію Формули миру та вступ України в ЄС.

Про це глава держави повідомив у своєму блозі в Telegram.

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У розмові Зеленський подякував Кіпру за надану гуманітарну допомогу, та відзначив особисту участь кіпрського колеги у Глобальному саміті миру.

Також лідери країн обговорили наступні кроки щодо реалізації Формули миру та очікувані рішення про затвердження переговорної рамки та початку червневих переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Міжнародні зустрічі Володимира Зеленського — що відомо

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, обговоривши передачу Києву винищувачів F-16.

Також глава держави зустрічався з президентом Кот-д’Івуару Алассаном Уаттарою, обговоривши продовольчу безпеку світу. Такі само питання він обговорював з президентом Кенії Вільямом Руто.

Водночас український лідер проводив зустрічі з президентом Палау Сурангелом Віппсом-молодшим, президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм, Вселенським Патріархом Варфоломієм, віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Чилі Габріелем Боричем та президенткою Швейцарії Віолою Ахмед.