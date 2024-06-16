Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский в Швейцарии встретился с президентом Кипра — о чем говорили arrow

Зеленский в Швейцарии встретился с президентом Кипра — о чем говорили

16 июня 2024 17:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Встреча Зеленского с президентом Кипра — что обсуждали
Владимир Зеленский и Никос Христодулидис. Фото: Офис президента
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 июня, провел встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Стороны обсудили реализацию Формулы мира и вступление Украины в ЕС.

Об этом глава государства сообщил в своем блоге в Telegram.

Читайте также:

Зеленский встретился с президентом Кипра

В разговоре Зеленский поблагодарил Кипр за оказанную гуманитарную помощь, и отметил личное участие кипрского коллеги в Глобальном саммите мира.

Также лидеры стран обсудили следующие шаги по реализации Формулы мира и ожидаемым решениям об утверждении переговорной рамки, и начале июньских переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Международные встречи Владимира Зеленского — что известно

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, обсудив передачу Киеву истребителей F-16.

Также глава государства встречался с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой, обсудив продовольственную безопасность мира. Такие же вопросы он обсуждал с президентом Кении Уильямом Руто.

В то же время украинский лидер проводил встречи с президентом Палау Сурангелом Виппсом-младшим, президентом Аргентины Хавьером Милеем, Вселенским Патриархом Варфоломеем, вице-президентом США Камалой Гаррис, президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Чили Габриэлем Боричем и президентом Швейцарии Виолой Ахмед.

Украина
Владимир Зеленский
Швейцария
Саммит Мира в Швейцарии
Кипр
президент
переговоры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку