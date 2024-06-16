Встреча Зеленского с президентом Кипра — что обсуждали

Владимир Зеленский и Никос Христодулидис. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 июня, провел встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Стороны обсудили реализацию Формулы мира и вступление Украины в ЕС.

Об этом глава государства сообщил в своем блоге в Telegram.

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В разговоре Зеленский поблагодарил Кипр за оказанную гуманитарную помощь, и отметил личное участие кипрского коллеги в Глобальном саммите мира.

Также лидеры стран обсудили следующие шаги по реализации Формулы мира и ожидаемым решениям об утверждении переговорной рамки, и начале июньских переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Международные встречи Владимира Зеленского — что известно

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, обсудив передачу Киеву истребителей F-16.

Также глава государства встречался с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой, обсудив продовольственную безопасность мира. Такие же вопросы он обсуждал с президентом Кении Уильямом Руто.

В то же время украинский лидер проводил встречи с президентом Палау Сурангелом Виппсом-младшим, президентом Аргентины Хавьером Милеем, Вселенским Патриархом Варфоломеем, вице-президентом США Камалой Гаррис, президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Чили Габриэлем Боричем и президентом Швейцарии Виолой Ахмед.