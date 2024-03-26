Глава ФСБ обвинил Британию, США и Украину за теракт в ТЦ Крокус

Глава ФСБ Александр Бортников. Фото: росСМИ

Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников "нашел виновных" в теракте в торговом центре "Крокус". Он обвинил Великобританию, Соединенные Штаты Америки и Украину.

Об этом Александр Бортников сказал в комментарии РосСМИ во вторник, 26 марта.

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По словам Бортникова, теракт в подмосковном концертном зале был нужен якобы "западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию и создать панику в России".

Он говорит, что стрельбу провели радикальные исламисты, а способствовали этому якобы спецслужбы Украины, которые подготовили боевиков на Ближнем Востоке.

Бортников заявил, что СБУ следует признать "террористической организацией". По его словам, заказчик пока не установлен, однако у ФСБ есть "наработки", которые якобы свидетельствуют о том, что за этим нападением стоят еще и США с Британией.

Что известно о стрельбе в Москве

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

Также в московском торговом центре возросло число погибших в результате теракта. Сейчас известно о 133 жертвах.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что террористы, устроившие теракт в торговом центре "Крокус" в Москве, пытались сбежать не в Украину. По его словам, они хотели попасть в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и другие подонки пытаются свалить вину на кого-то другого.