В ISW пояснили, як звинувачення України у теракті в Крокусі впливає на внутрішню безпеку РФ

Пожежа в ТЦ "Крокус". Фото: росЗМІ

Російська влада та пропагандисти намагаються звинуватити Україну в теракті в торговельному центрі "Крокус". Однак це може загрожувати внутрішній безпеці в Росії.

Про це пише ISW у вівторок, 26 березня.

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Так, чиновники Кремля та російські пропагандисти звинувачують Україну в теракті, який скоїли бойовики "Ісламської держави".

"Це може дорого коштувати внутрішній безпеці Росії та життю цивільного населення", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають, що Кремль ігнорує явну загрозу для внутрішньої безпеки та її цивільного населення, яку становлять операції ІД та ІДІЛ на території Росії замість того, аби натомість віддати пріоритет інформаційному впливу неправдивих звинувачень України в причетності.

"Кремль вирішив, що інформаційна цінність звинувачення України в атаці "Крокуса" коштує всіх ризиків для внутрішньої безпеки та жертв серед цивільного населення, яких Росія може зазнати через неспроможність адекватно протистояти радикальній загрозі ісламістів в межах своїх кордонів", — додали в Інституті.

Там зазначили, що речник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила США у "виправдовуванні" України, повідомляючи, що напад здійснила ІД.

Раніше ISW повідомляв, що сам спосіб проведення теракту відповідає попереднім атакам бойовиків ІДІЛ, зокрема у Парижі у 2015 році.

Також ми писали, що глава Чечні Рамзан Кадиров стурбований реакцією російських ультранаціоналістів через напад на ТРЦ "Крокус Сіті Холл". На його думку, масштаб інциденту набагато більший, а вороги Росії намагаються підірвати країну зсередини.