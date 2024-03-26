В ISW объяснили, как обвинение Украины в теракте в Крокусе влияет на внутреннюю безопасность РФ

Пожар в ТЦ "Крокус". Фото: росСМИ

Российские власти и пропагандисты пытаются обвинить Украину в теракте в торговом центре "Крокус". Однако это может угрожать внутренней безопасности России.

Об этом пишет ISW во вторник, 26 марта.

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Так, чиновники Кремля и российские пропагандисты обвиняют Украину в теракте, совершенном боевиками "Исламского государства".

"Это может дорого стоить внутренней безопасности России и жизни гражданского населения", — говорится в отчете ISW.

Аналитики считают, что Кремль игнорирует явную угрозу для внутренней безопасности и ее гражданского населения, которую составляют операции ИГ и ИГИЛ на территории России, вместо того, чтобы отдать приоритет информационному влиянию ложных обвинений Украины в причастности.

"Кремль решил, что информационная ценность обвинения Украины в атаке "Крокуса" стоит всех рисков для внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые Россия может испытать из-за неспособности адекватно противостоять радикальной угрозе исламистов в пределах своих границ", — добавили в Институте.

Там отметили, что спикер МИД России Мария Захарова обвинила США в "оправдании" Украины, сообщая, что нападение совершила ИГ.

Ранее ISW сообщал, что сам способ проведения теракта отвечает предварительным атакам боевиков ИГИЛ, в частности в Париже в 2015 году.

Также мы писали, что глава Чечни Рамзан Кадыров озабочен реакцией российских ультранационалистов из-за нападения на ТРЦ "Крокус Сити Холл". По его мнению, масштаб инцидента гораздо больше, а враги России пытаются взорвать страну изнутри.