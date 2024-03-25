Екскомандир полку Азов Жорін прокоментував теракт у ТЦ Крокус

Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Колишній командир полку "Азов", а нині заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував теракт у московському торговому центрі "Крокус". За його словами, для цього росіянам і "ІДІЛ" не потрібен, адже вони самі чудово справляються.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у понеділок, 25 березня.

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Жорін наголосив, що теракти — це традиційний для Росії спосіб "закручувати гайки своїм баранам". За його словами, керівництво РФ розглядає це просто як один із інструментів "роботи" з населенням.

"Нам не варто боятись, що це якось суттєво вплине на хід подій. Сумніваюсь, що після розстрілу в Москві, російські добровольці масово будуть йти в армію. Та їм і не потрібно добровільно, Рашка набере достатню кількість солдат у будь-якому випадку", — додав екскомандир полку "Азов".

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Теракт у ТЦ "Крокус"

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

Також у московському торговому центрі зросла кількість загиблих внаслідок теракту. Наразі відомо про 133 жертви.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой заявив, що терористи, які влаштували теракт у торговому центрі "Крокус" в Москві, намагалися втекти не в Україну. За його словами, вони хотіли потрапити в Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі". Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та інші покидьки намагаються звалити провину на когось іншого.