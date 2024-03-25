Экс-командир полка Азов Жорин прокомментировал теракт в ТЦ Крокус

Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: dialog.ua

Бывший командир полка "Азов", а ныне заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал теракт в московском торговом центре "Крокус". По его словам, для этого россиянам и "ИГИЛ" не нужен, ведь они сами отлично справляются.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в понедельник, 25 марта.

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Жорин подчеркнул, что теракты — это традиционный для России способ "закручивать гайки своим баранам". По его словам, руководство РФ рассматривает это просто как один из инструментов "работы" с населением.

"Нам не стоит бояться, что это как-то существенно повлияет на ход событий. Сомневаюсь, что после расстрела в Москве, российские добровольцы массово будут идти в армию. Да им и не нужно добровольно, Рашка наберет достаточное количество солдат в любом случае", — добавил экс-командир полка "Азов".

Пост Жорина. Фото: скриншот

Теракт в ТЦ "Крокус"

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

Также в московском торговом центре возросло число погибших в результате теракта. Сейчас известно о 133 жертвах.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что террористы, устроившие теракт в торговом центре "Крокус" в Москве, пытались сбежать не в Украину. По его словам, они хотели попасть в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и другие подонки пытаются свалить вину на кого-то другого.