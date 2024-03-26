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Очільник ФСБ звинуватив Британію, США та Україну за теракт в ТЦ Крокус

26 березня 2024 16:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Очільник ФСБ звинуватив Британію, США та Україну за теракт в ТЦ Крокус
Очільник ФСБ Олександр Бортніков. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Глава Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков "знайшов винних" у теракті в торговому центрі "Крокус". Він звинуватив Велику Британію, Сполучені Штати Америки та Україну.

Про це Олександр Бортніков сказав у коментарі росЗМІ у вівторок, 26 березня.

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Теракт у ТЦ "Крокус"

За словами Бортнікова, теракт у підмосковному концертному залі був потрібен нібито "західним спецслужбам та Україні, щоб розгойдати ситуацію та створити паніку в Росії".

Він каже, що стрілянину здійснили радикальні ісламісти, а сприяли цьому нібито спецслужби України, які підготували бойовиків на Близькому Сході.

Бортніков заявив, що СБУ потрібно визнати "терористичною організацією". За його словами, замовника поки не встановлено, однак ФСБ має "напрацювання", які нібито свідчать про те, що за цим нападом стоять ще й США з Британією.

Що відомо про стрілянину у Москві

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

Також у московському торговому центрі зросла кількість загиблих внаслідок теракту. Наразі відомо про 133 жертви.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой заявив, що терористи, які влаштували теракт у торговому центрі "Крокус" в Москві, намагалися втекти не в Україну. За його словами, вони хотіли потрапити в Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі". Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та інші покидьки намагаються звалити провину на когось іншого. 

США
теракт
Великобританія
стрілянина
Україна
ФСБ
ТЦ Крокус

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