Антивоенные лозунги и саундтреки из боевиков — как в России прощаются с Навальным

Люди, которые пришли на прощание с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Фото: скриншот из видео

В России прошли похороны российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он был похоронен на Борисовском кладбище в Москве.

Об этом сообщают росСМИ в пятницу, 1 марта.

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Россияне, пришедшие попрощаться с политиком, выкрикивали антивоенные лозунги:

"Путин — убийца!";

"Нет войне!"

Российский оппозиционер был похоронен на Борисовском кладбище. Тысячи людей шли от храма к нему пешком.

Они просили, чтобы их пропустили на территорию кладбища попрощаться с Навальным.

"Пропустите попрощаться!" — кричали россияне.

Известно, что на похороны приехали послы Германии, США, Франции, Австрии, Португалии, Греции, Польши, Бельгии, Ирландии, заместитель посла Великобритании.

Гроб с телом политика опустили в землю под песню My Way Фрэнка Синатры.

"Алексей считал "Терминатор-2" лучшим фильмом на земле. На его похоронах сыграли музыку с финальной сцены", — написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа умер Алексей Навальный. В России было названо несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как во ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

Родным оппозиционера отдали его тело только 24 февраля. За два дня до этого мать Навального Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти. Перед этим было проведено вскрытие тела и обнаружено, что он "умер по естественным причинам".

А 25 февраля тело Навального доставили в Москву. Также появилась информация о возможном применении насилия к нему.

Соратники Навального 29 февраля заявляли, что ритуальные службы отказываются везти тело политика в церковь, где должно пройти отпевание. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш отметила, что бригадам ритуальных агентств звонят по телефону неизвестные и "угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли".