Антивоєнні лозунги та саундтреки з бойовиків — як в Росії прощаються з Навальним

Люди, які прийшли на прощання з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним. Фото: скриншот з відео

У Росії пройшли похорони російського опозиційного політика Олексія Навального. Його поховали на Борисівському кладовищі у Москві.

Про це повідомляють росЗМІ у п'ятницю, 1 березня.

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Росіяни, що прийшли попрощатися з політиком викрикували антивоєнні лозунги:

"Путін — убивця!";

"Ні війні!"

Російського опозиціонера поховали на Борисовському кладовищі. Тисячі людей пішли від храму до нього пішки.

Вони просили, щоб їх пропустили на територію кладовища попрощатися з Навальним.

"Пропустіть попрощатися!" — кричали росіяни.

Відомо, що на похорон приїхали посли Німеччини, США, Франції, Австрії, Португалії, Греції, Польщі, Бельгії, Ірландії, заступник посла Великої Британії.

Труну з тілом політика опустили в землю під пісню My Way Френка Сінатри.

"Олексій вважав "Термінатор-2" найкращим фільмом на землі. На його похороні зіграли музику з фінальної сцени", — написала прессекретарка політика Кіра Ярмиш.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. У Росії було одразу декілька причин його смерті. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті ще невідома.

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика Юлія Навальна.

Рідним опозиціонера віддали його тіло лише 24 лютого. За два дні до цього мати Навального Людмила підписала медичне свідоцтво про його смерть. Перед цим було проведено розтин тіла та виявлено, що він "помер через природні причини".

А 25 лютого тіло Навального доставили в Москву. Також з'явилася інформація про можливе застосування насильства щодо нього.

Соратники Навального 29 лютого заявляли, що ритуальні служби відмовляються везти тіло політика до церкви, де має відбутися відспівування. Прессекретарка політика Кіра Ярмиш зазначила, що бригадам ритуальних агентств телефонують невідомі та "погрожують, щоб тіло Олексія вони нікуди не везли".