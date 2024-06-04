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Польские фермеры возобновили протесты на границе — заблокирован один из пунктов пропуска

4 июня 2024 12:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ГНСУ заявили о новом протесте польских фермеров на границе 4 июня
Протестующие на границе. Иллюстративное фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На польско-украинской границе во вторник, 4 июня, начались протесты фермеров. В результате акции заблокировано движение грузовиков на пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное".

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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"Заблокировано движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное". Протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, на въезд в Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов и по четыре грузовика в час, которые перевозят гуманитарную помощь.

"Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", — уточнили в ГПСУ.

Как известно, представители местных фермерских хозяйств выступают с требованием об уменьшении ввоза украинских зерновых культур на территорию Польши.

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Скриншот поста ГПСУ

Причина блокирования границы польскими фермерами

20 февраля польские фермеры начали массовую акцию протеста и перекрыли шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

23 февраля польские протестующие испортили украинскую агропродукцию. Неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.

24 и 25 февраля поляки в очередной раз повредили груз с украинским зерном. Была высыпана агропродукция на польской железнодорожной станции Дорогуск и в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства.

Уже 26 февраля польские аграрии объявили, что хотят заблокировать КПП на границе с Литвой с 1 марта. Фермеры будут останавливать и проверять автомобили, перевозящие украинское зерно.

28 февраля представители Украины и Польши провели переговоры на фоне блокады границы. Чиновники решили, будут ли полностью закрывать торговлю между соседними странами.

Ранее в Государственной таможенной службе предупреждали о намерениях польских фермеров по возобновлению протестов на границе с Украиной.

Также мы писали, что в конце апреля митингующие прекратили блокировку движения грузовиков через КПП "Рава-Русская — Гребенное".

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