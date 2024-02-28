Україна та Польща провели переговори на тлі блокади кордону — про що домовилися

Протест польських фермерів на кордоні. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Представники України та Польщі у середу, 28 лютого, провели переговори на тлі блокади кордону. Наразі про повне закриття для торгівлі не йдеться.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка у Facebook.

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Качка чотири години говорив з міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем та сільського господарства Польщі Чеславем Шєкєрським. За його словами, це була одна з найбільш насичених і інтенсивних зустрічей за все його професійне життя.

"Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо", — наголосив Качка.

Він зазначив, ті підходи, які запропонував прем'єр України Денис Шмигаль під час виступу на польсько-українському кордоні, є важливими для побудови можливого порозуміння.

За словами Качки, за всі чотири години переговорів про закриття кордону не згадувалося.

"Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск — це було б дуже болісниим рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше) — це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України", — зазначив він.

Заступник міністра економіки наголосив, що поки без деталей, однак конструктивне рішення можливе.

"Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска - з усіма елементами риторики і пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману", — додав Качка.

Допис Качки. Фото: скриншот

Нагадаємо, польський прем'єр-міністр Дональд Туск скликав у Варшаві "сільськогосподарський саміт". На ньому планується провести переговори з представниками усіх протестуючих груп.

Також польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки, а також знищують українську сільгосппродукцію.