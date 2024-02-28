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Украина и Польша провели переговоры на фоне блокады границы — о чем договорились

28 февраля 2024 19:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина и Польша провели переговоры на фоне блокады границы — о чем договорились
Протест польских фермеров на границе. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представители Украины и Польши в среду, 28 февраля, провели переговоры на фоне блокады границы. Сейчас о полном закрытии для торговли речь не идет.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в Facebook.

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Качка четыре часа говорил с министрами развития и технологии Польши Кшиштофем Гетманем и сельским хозяйством Польши Чеславом Шекерским. По его словам, это была одна из самых насыщенных и интенсивных встреч за всю его профессиональную жизнь.

"Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это непросто, но возможно", — подчеркнул Качка.

Он отметил, те подходы, которые предложил премьер Украины Денис Шмигаль во время выступления на польско-украинской границе, важны для построения возможного взаимопонимания.

По словам Качки, за все четыре часа переговоров о закрытии границы не упоминалось.

"Как достаточно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск — это было бы очень болезненным решением для наших экономик. Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше) — это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который является жизненно важным для Украины", — отметил он.

Замминистра экономики подчеркнул, что пока без деталей, однако конструктивное решение возможно.

"Поэтому всех поощряю полностью и внимательно прочитать заявление Дональда Туска — со всеми элементами риторики и пунктуации. Новостные заголовки могут ввести в заблуждение", — добавил Качка.

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Пост Качки. Фото: скриншот

Напомним, польский премьер-министр Дональд Туск созвал в Варшаве "сельскохозяйственный саммит". На нем планируется провести переговоры с представителями всех протестующих групп.

Также польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию.

Минэкономики
Польша
граница
Тарас Качка
протесты
Украина

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