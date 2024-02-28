У МВС Польщі відреагували на розсипання зерна на кордоні — чи покарають винних

Розсипане зерно. Фото: X/Олександр Кубраков

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі прокоментували інциденти з висипанням українського зерна з вагонів польськими протестувальниками. Очільник відомства Марчін Кервінскі назвав такі вчинки неприйнятними та пообіцяв покарати винних.

Про це повідомило PolskieRadio у середу, 28 лютого.

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Висипання українського зерна

"Якщо протести мирні, вони можуть відбуватися. Неприпустимо висипати зерно із транспорту. У кожному подібному випадку поліція реагує і зловмисників буде спіймано", — наголосив Кервінскі.

Він назвав злочинцями тих, хто висипав українське зерно з вагонів та зауважив, що польська поліція та уряд не допустять "такої анархізації суспільного життя".

Також голова МВС додав, що інформація про затримку транспорту із військовою і гуманітарною допомогою у напрямку України через блокування кордону — неправда.

Як відомо, польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки, а також знищують українську сільгосппродукцію. Новини.LIVE дізналися, що з цього приводу думають українці.

Також під час акцій поляки розсипали зерно маленького львівського фермера — що думають про це аграрії.

Нагадаємо, внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях було розсипано близько 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко.

Також відомо, що Польща утилізує 30 тонн висипаного українського зерна. Водночас його можуть скерувати на виробництво біодизеля.