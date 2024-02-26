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Польща утилізує 30 тонн висипаного її фермерами українського зерна

26 лютого 2024 19:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Польща утилізує 30 тонн висипаного її фермерами українського зерна
Висипане українське збіжжя. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Польща утилізує 30 тонн висипаного українського зерна. Загалом, внаслідок польської диверсії, з вагонів висипалося від 160 до 180 тонн зерна.

Про це повідомив представник польської охоронної компанії Павло Бєлевський, повідомили в Новини.LIVE Львів.

Польські фермери висипали зерно

Відомо, що під час останньої диверсії на залізниці поляки відкрили 8 із 40 вагонів з українським збіжжям. Загалом, з них висипалося від 160 до 180 тонн зерна. Близько 30 тонн залишилося на землі. 

Зерно зберуть, після чого зважать на митниці і скерують на утилізацію. Також його можуть скерувати на виробництво біодизеля.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. Відомо, що потяг прямував транзитом до Німеччини.

Це повторилося 23 лютого. Тоді невідомі розсипали ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбурга. 

Втретє на кордоні з Польщею висипали українську продукцію 24 лютого. Тоді невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами на залізничній станції Дорогуськ. 

Польща
Україна
фермери
зерно
утилізація

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